قطر تحدد أماكن بيع المشروبات الكحولية خلال كأس العالم 2022

وقالت النعيمي في تصريح لموقع "تشمبيونات" الرياضي الروسي، في رد حول إمكانية شراء الكحول في كأس العالم، قائلة "الكحول ليس جزءًا من ثقافتنا، ولكنه سيكون متاحا في مناطق معينة. لقد اختبرناها بالفعل في عام 2019 في كأس العالم– وحضر المشجعون إليها بكثافة. ستتوفر المشروبات الكحولية في منطقة المشجعين حيث يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والاستمتاع بالمباريات".

ولم تحدد ما إذا كان سيتم بيع البيرة "الجعة" فقط أو غيرها من المشروبات الكحولية هناك، حيث قالت: "لم يتم الانتهاء من خطط منطقة المشجعين بعد. لكن من المهم هنا أن نفهم أن المشروبات الكحولية متوفرة بشكل عام في قطر- يمكن شراؤها في حانات ومطاعم الفنادق".

في نهاية أبريل/نيسان الماضي، قال سفير قطر لدى موسكو، أحمد بن ناصر آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة إزفستيا، إن الدولة عند تنظيمها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة، ستسعى لإعادة التجربة الناجحة لروسيا. وبحسب الدبلوماسي، فقد دخل البلدان في عام 2018 في تعاون، بما في ذلك في مجال الأمن والمجال التنظيمي. وتعتزم قطر الاستفادة من التجربة الناجحة للاتحاد الروسي في تنظيم المونديال.

هذا وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، وتقام مباريات البطولة في خمس مدن قطرية.