اللجنة الأولمبية في العراق تفتح باب الترشح لمنصبي الأمين العام والمالي

فتحت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الإثنين، باب الترشح لمنصبي الأمين العام، والأمين المالي لمدة أربعة عشر يوماَ.

ونقلت "السومرية نيوز" عن اللجنة بيانا، أعلنت فيه أن "الترشيح سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق السابع من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق 20 من الشهر ذاته".

وطالب البيان الراغبين في الترشيح بتقديم طلباتهم إلى القسم الإداري في اللجنة الأولمبية بمقرها في شارع فلسطين خلال المدة المذكورة.

وفي يوليو/ تموز الماضي أدرجت اللجنة العمومية للجنة الأولمبية الدولية، اتحادات عراقية جديدة في قائمة الاعتراف، خلال اجتماعها في العاصمة طوكيو.

قال رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار علك، إن "الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية اعترفت رسمياً باتحاد الموي تاي واتحاد الكيك بوكسنغ واتحاد السامبو"، وفقا لـ "وكالة الأنباء العراقية".

وأضاف علك: "تم الاعتراف بهذه الاتحادات رسميا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية"، مشيرا إلى أنه "بهذا الاعتراف أصبحت تلك الرياضات أولمبية رسميا".

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