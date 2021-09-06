المبشرون بخلافة حسام البدري.. 3 أجانب ومصري

بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، بإقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول برئاسة المدرب حسام البدري، بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن المرشحين لخلافته.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" فإن المرشحين لخلافة البدري 4 أشخاص منهم ثلاثة أجانب.

وأوضح أن المرشحين لخلافة البدري هم: نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة والمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر والمدرب السويسري رينيه فايلر وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وفي وقت سابق اليوم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقالة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول برئاسة المدرب المصري حسام البدري.

وقال الاتحاد المصري، في بيان له عقب اجتماعه الطارئ برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، إنه "وجه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق" متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قالت إن حسام البدري رفض تقديم استقالته، مؤكدا أنه لم يفشل فى مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الأفريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم.

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