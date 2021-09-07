برشلونة: مشروع دوري السوبر الأوروبي لم يمت بعد

أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، أن مشروع دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم لم يمت بعد، رغم انسحاب معظم الأندية المؤسسة له في وقت سابق هذا العام.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية قد أعلنت الشهر الماضي أن تسعة أندية من 12 ناديا استعادت عضويتها بالرابطة، بعد انضمامها لمقترح دوري السوبر الأوروبي الانفصالي قبل انهيار المشروع بينما يبقى ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس خارج الرابطة.

ولم تقبل الأندية الثلاثة العودة للرابطة التي تمثل مصالح الأندية المحترفة في الاتحاد الأوروبي (اليويفا) إذ تتمسك بالأمل في إحياء المشروع، بعد فشل إطلاقه في أبريل/نيسان الماضي.

وقال لابورتا في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز" إن برشلونة لا يزال يأمل في إحياء الفكرة.

وأضاف "المشروع لم يمت بعد. الأندية الثلاثة التي تدافع عن المشروع تربح كل القضايا المرفوعة أمام المحاكم".

وتابع: "لا يمكن لليويفا إيقاف الخطة، والضغط على الأندية الإنجليزية التي كانت وراء المقترح لم يكن له أي تأثير، لكني أقر بأن المشروع كان يمكن تقديمه بطريقة أفضل".

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هدد بعقوبات رادعة ضد الأندية الثلاثة، وقال رئيس "ويفا" السلوفيني ألكسندر شيفرين عشية انطلاق بطولة كأس أوروبا 2020 إن الثلاثي "خسر المعركة الأخلاقية والرياضية".

وعلق الاتحاد الأوروبي الإجراءات القانونية ضد الأندية الثلاثة "حتى إشعار آخر".