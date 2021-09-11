قميص كريستيانو رونالدو يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

وتبلغ تكلفة القميص الواحد الخاص برونالدو بين 80 جنيها إسترلينيا إلى 110 جنيهات إسترلينية (نحو 150 دولار)، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وبهذا الرقم أصبح قميص رونالدو الأكثر مبيعا مقارنة بأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة زمنية قليلة.
وواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أزمة كبيرة تسبب بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله لصفوفه قادما من يوفنتوس الإيطالي.
ويعود سبب الأزمة إلى النقص الحاد في قمصان النجم البرتغالي، مع تسابق المشجعين لشراء القميص بعد عودته إلى أولد ترافورد.
👕 El número que lo acompañó en todas.— Manchester United (@ManUtd_Es) September 2, 2021
Nuestro nuevo 7: 𝘾𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙍𝙤𝙣𝙖𝙡𝙙𝙤 ⭐️
دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد العائد، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يبدأ مشواره مجددا مع الفريق.
𝗢𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 🔴#MUFC pic.twitter.com/UfiQHXXvYN— Manchester United (@ManUtd) September 3, 2021
رونالدو كان أثار ضجة كبيرة في الأيام الماضية بعودته رسميا إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه منذ 12 عاما.
انتقل كريستانو رونالدو البرتغالي الأصل ذو 36 ربيعا، من نادي يوفنتوس الإيطالي ليبدأ في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي يلتقي مع نيو كاسل، اليوم السبت، في أولد ترافورد، وذلك ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)