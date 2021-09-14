الزمالك المصري يعلن تعاقده مع التونسي حمدي النقاز... فيديو

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، المدافع الأيمن السابق للفريق، في صفقة انتقال حر.

وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك المصري، إن "النقاز وقع على عقد مدته 3 مواسم، في حضور رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، حسين لبيب، وأعضاء اللجنة"، مشيرا إلى أن اللاعب التونسي أصبح ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد.

ولعب النقاز للنجم الساحلي التونسي وانضم للزمالك في 2018، ثم خاض تجربة قصيرة في الدوري الليتواني مع نادي سيدوفا قبل أن ينضم للترجي التونسي لكنه فسخ عقده مع النادي في يوليو/ تموز الماضي، بموافقة الطرفين.

وغادر النقاز الزمالك في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بسبب خلاف مالي وقام بتقديم شكوى ضد الفريق المصري في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصدر حكم لصالحه بمبلغ مليون و250 ألف دولار.

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق تعاقده مع عمر كمال عبد الواحد مهاجم النادي المصري البورسعيدي، والمدافع محمود شبانة لاعب فريق أسوان.

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