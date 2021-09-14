"كونكاكاف" يؤكد أنه منفتح على اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين

قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، إن كرة القدم في كل أنحاء العالم ينبغي أن تحصل على فرص متساوية، مؤكدا انفتاحه على اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين.

ونقلت " شبكة سكاي سبورت " عن بيان اتحاد كونكاكاف، قوله إنه "سيواصل النظر في هذه المقترحات بشكل بناء، وبعقل منفتح وبروح المشاركة الإيجابية"، مشددا على ضرورة إدراك مزايا إنشاء أجندة دولية جديدة كليا لمنافسات كرة القدم للرجال والسيدات والشباب والتي تستند على تقليص فترات الراحة الدولية.

وأكد البيان أن "كرة القدم في كل أنحاء العالم ينبغي أن تحصل على فرص متساوية للعب جزء في تطوير أجندة الفيفا الدولية"، مؤكدا أنه ليس الوقت المناسب لإثارة الخوف وليس صحيحا أيضا أن يهيمن على هذه العملية مصالح القلة، أو أن يتم إعطاء وزن أكبر لمنطقة محددة عن المناطق الأخرى".

ورحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في وقت سابق بتنظيم كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام، فيما رفضه الاتحاد الأوروبي "اليويفا واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول"، معتبران إقامة كأس العالم كل عامين فكرة لن تنجح.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم في مايو/ أيار الماضي مقترح إقامة البطولة العالمية كل سنتين، وهو ما دعمه الاجتماع السنوي لكونغرس "فيفا" حيث صوتت الاتحادات المحلية لصالح هذا المقترح بواقع 166 اتحادا "مع"، مقابل 22 اتحادا "ضد".

وقال رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو إن "التشاور بشأن هذه الفكرة، هي ببساطة طريقة لجعل كرة القدم، والكرة العالمية قوية، ولهذا فنحن نحتاج مساعدة الجميع"، مضيفا "يجب ألا يؤخذ هذا الأمر على أنه تحدٍ أو عراك، علينا أن نمنح جماهير كرة القدم المزيد من الدوافع لحب اللعبة".

وتقام بطولات كأس العالم كل أربعة أعوام منذ النسخة الأولى عام 1930، باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية حيث لم تجر نسختا 1942 و1946، كما تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل أربعة أعوام منذ تدشينها في 1991.

وتستضيف دولة قطر نسخة كأس العالم المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وستشارك بشكل تلقائي، إلى جانب الدول الآسيوية المتأهلة، بينما تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نسخة 2026.