تسديدة قوية من رونالدو تطرح رجل أمن أرضا... صور

تسببت تسديدة قوية من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في طرح أحد رجال الأمن المتواجدين في الملعب أرضا.

وذكر موقع " ESPNFC" على حسابه بموقع تويتر أن تسديدة رونالدو جاءت خلال فترة الإحماء التي سبقت مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه "يونغ بويز" السويسري اليوم الثلاثاء.

Cristiano Ronaldo went to check on a security guard who he hit with one of his shots during the warm up 💥 pic.twitter.com/X2ZfEoPUpm — ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021

​وسدد رونالدو كرة قوية باتجاه المرمى، إلا أنها ضلت طريقها، واصطدمت برجل أمن في ملعب نادي "يونغ بويز"، الأمر الذي أدى إلى سقوطه أرضا من قوة التسديدة.

وسارع عدد من زملاء رجل الأمن، ورجال الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية له على الأرض. كما توجه اللاعب البرتغالي أيضا، إلى الحارس للاطمئنان على حالته.