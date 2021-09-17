جمهور سيتي ينتقد تعليقات غوارديولا حول المشجعين

طالب نادي مشجعي مانشستر سيتي مدرب بطل دوري إنجلترا الممتاز بيب غوارديولا بالاهتمام فقط بالجوانب الخاصة بالتدريب وعدم التدخل في بعض الأمور الأخرى بعد تعليقاته حول وجود مقاعد خالية خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء الماضي.

وحث غوارديولا الجمهور على الحضور بكثافة لدعم الفريق عقب فوزه الكبير 6-3 على الفريق الألماني بعد حضور نحو 38 ألف مشجع وهو عدد أقل بكثير من سعة استاد الاتحاد التي تصل إلى 54 ألف مشجع.

وقال كيفن بارك الأمين العام للنادي الرسمي لمشجعي سيتي في تصريحات إعلامية، إنه فوجئ بتصريحات غوارديولا في هذا الصدد.

وأضاف باركر: "هو لا يدرك حجم الصعوبات التي ربما يتعرض لها بعض الناس من أجل حضور مباراة في استاد الاتحاد في الثامنة من مساء يوم الأربعاء،

فلديهم أطفال يتعين عليهم الاهتمام بهم وربما لا يمكنهم توفير ثمن التذاكر كما تستمر تأثيرات جائحة كوفيد-19. لا أدري لماذا علق (غوارديولا) على هذا الجانب".

وأردف باركر قائلا: "بكل تأكيد هو أفضل مدرب في العالم لكني وبكل احترام أعتقد أنه من الأفضل له التركيز على هذا الجانب".

وفي الدوري الانجليزي الممتاز سيلتقي سيتي، غدا السبت، مع ضيفه ساوثامبتون. وقال باركر إن المدرجات ستكون ممتلئة بالتأكيد "لأن الوضع مختلف".

وقال باركر أيضا: ""لعبنا مباراتين على أرضنا يومي السبت، وكان الاستاد ممتلئا في المناسبتين.. أعتقد أنه لا يحق لأحد في النادي طرح أي أسئلة حول ولاء الجمهور".