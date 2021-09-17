تقارير: زيدان وكونتي مرشحان بقوة لقيادة مانشستر يونايتد الفترة المقبلة

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تبحث حاليا عن بديل للمدير الفني الحالي، النرويجي أوليجنار سولسكاير.

ونقلت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية عن مصادر من داخل المان يونايتد، قولها إن الفرنسي زين الدين زيدان، والإيطالي أنطونيو كونتي، أبرز المرشحين لقيادة الفريق.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة المان تنوي إقالة سولسكاير، عقب النتائج الهزيلة الأخيرة، وخسارته أمام يونغ بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتواصلت إدارة الشياطين الحمر فعليا، بحسب المصادر، مع مدرب ريال مدريد السابق، زيدان، للحصول على موافقته تولي إدارة الفريق.

وتضع إدارة مانشستر كونتي، مدرب "إنتر ميلان" الإيطالي السابق، كبديل محتمل، في حال رفض زيدان تولي إدارة الفريق.

وذكرت الصحيفة بأن زيدان سبق أن ارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد في 2018 عقب رحيله للمرة الأولى عن ريال مدريد، لكن المدرب الفرنسي فضل الحصول على راحة وعدم قيادة فريق آخر في ذلك الحين.