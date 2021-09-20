"فيفا" يعقد اجتماعا لمناقشة "الفكرة المثيرة للجدل" بشأن إقامة كأس العالم كل عامين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين، عقد اجتماع مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، للمناقشة بشأن الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأوضح الفيفا، في بيان له، أن "الاجتماع مع الاتحادات سيعقد عبر الإنترنت يوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول الجاري خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وكان تقرير صحفي أمريكي، منشور عبر وكالة "أسوشيتدبرس" قال إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مستمر في تحدي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة كأس العالم بكرة القدم كل عامين.

وأوضح التقرير، أن "فيفا" يكشف مساعيه، لاستضافة كأس العالم للرجال كل عامين من خلال حشد الدعم من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم للمساعدة في التصدي لمقاومة كل من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويعارض كلا من "يويفا" و"كونميبول" في أمريكا الجنوبية، خطة فيفا، وهددا بمقاطعة نهائيات كأس العالم الإضافية.

ولكن الاتحادين يجمعا فقط 65 صوتا من أصل 211 عضوا في المجلس التنفيذي لفيفا، أي أقل من الثلث المحتمل المعطل لمنع أي اقتراح.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قدم في مايو/ أيار الماضي مقترح إقامة البطولة العالمية كل سنتين، وهو ما دعمه الاجتماع السنوي لكونغرس "فيفا" حيث صوتت الاتحادات المحلية لصالح هذا المقترح بواقع 166 اتحادا "مع"، مقابل 22 اتحادا "ضد".

وقال رئيس "فيفا" جاني إنفانتينو إن "التشاور بشأن هذه الفكرة، هي ببساطة طريقة لجعل كرة القدم، والكرة العالمية قوية، ولهذا فنحن نحتاج مساعدة الجميع"، مضيفا "يجب ألا يؤخذ هذا الأمر على أنه تحدٍ أو عراك، علينا أن نمنح جماهير كرة القدم المزيد من الدوافع لحب اللعبة".

وتقام بطولات كأس العالم كل أربعة أعوام منذ النسخة الأولى عام 1930، باستثناء فترة الحرب العالمية الثانية حيث لم تجر نسختا 1942 و1946، كما تقام بطولة كأس العالم للسيدات كل أربعة أعوام منذ تدشينها في 1991.

وتستضيف دولة قطر نسخة كأس العالم المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وستشارك بشكل تلقائي، إلى جانب الدول الآسيوية المتأهلة، بينما تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا نسخة 2026.