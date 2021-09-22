صامويل إيتو يترشح لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم

أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو، ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، مؤكدا أن الرئيس الحالي لم يحقق ما كان يرجوه لمستقبل كرة القدم في بلاده.

ذكر ذلك موقع "غول" المصري، في خبر عن اللاعب الكاميروني ، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الكاميرون سابقا صامويل إيتو، يرى أن رئيس الاتحاد الحالي لم يلب احتياجات كرة القدم في بلاده.

ولفت الموقع إلى أن إيتو، الذي اعتزل كرة القدم في 2019، أيد سيدو مبومبو نجويا، الذي فاز برئاسة الاتحاد الكاميرون لكرة القدم ولا يزال في هذا المنصب حتى الآن، منذ الانتخابات السابقة، مضيفة: "لكن النجم الكاميروني أكد أن نجويا لم يحقق ما كان يتمناه".

وتابع: "كان نجويا، بمثابة مشروع واعد، قبل 3 سنوات لكنه لم يحقق ما توقعناه منه".

وعد صمويل إيتو، أحد أساطير كرة القدم في أفريقيا، وفاز بجائزة أفضل لاعب لأربع مرات، بينما لعب في العديد من الأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي، إضافة إلى لعبه في نادي قطر القطري.

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