فريق "هاس" يعلن عن سائقيه عشية جائزة روسيا الكبرى لسباقات "الفورمولا 1"

أعلن فريق "هاس"، اليوم الخميس، عشية جائزة روسيا الكبرى لسباقات الفورمولا 1، أنه سيحافظ على سائقيه الألماني ميك شوماخر والروسي نيكيتا مازيبين لموسم 2022.

وأفاد الفريق الأمريكي في بيان أن "مازيبين (نجل ابن مدير إحدى الشركات الراعية الرئيسية للفريق) وشوماخر (المدعوم من فيراري الذي يزود هاس بالمحرك) سيكونان معا للعام الثاني تواليا".

واستهل السائقان البالغان 22 عاما مشوارهما في "الفورمولا واحد" بداية الموسم الحالي، وهما الوحيدان بين سائقي هذا الموسم اللذان لم يسجلا أي نقطة بسبب سوء أداء السيارة بشكل خاص.

ولكن مدير الفريق "غونثر شتاينر" طمأن بالقول: "نؤمن بقدرتنا على التطور كفريق وأن نقدم لميك ونيكيتا سيارة قادرة على التأدية من أجل التقدم خطوة الى الأمام في مسيرتهما في الفورمولا واحد".

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بدوره رأى ميك شوماخر، نجل الأسطورة ميكايل الفائز بلقب بطل العالم سبع مرات، أن "هذه السنة الأولى مع هاس مثيرة وغنية بالخبرة وأنا متأكد من أني سأكون قادرا على أن أجلب معي العام المقبل كل الخبرة التي اكتسبتها"، وفقا لـ "رويترز".

وتابع: "بوجود القوانين الفنية الجديدة (لعام 2022) والطموح الرائع للفريق بأكمله والدعم من فيراري، أعتقد أن كل هذا سيقربنا من المنافسين في عام 2022 وسيمكننا من القتال من أجل النقاط".