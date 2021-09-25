رونالد يعلق على خسارة مانشستر أمام أستون فيلا برسالة لزملائه

علق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، على خسارة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

جاء هذا في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حاول نجم مانشستر خلاله أن يشد من أزر زملائه وتشجيع جمهور فريقه.

وقال رونالدو في منشوره: "هذه هي البداية فقط، ولكن في منافسة قوية مثل الدوري الانجليزي الممتاز، كل نقطة مهمة! يجب ان نتفاعل فورا، ونقف على أقدامنا ونظهر قوتنا الحقيقية".

يذكر أن أستون فيلا فاجأ مضيفه مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وأحرز هدف المباراة الوحيد فيلا كورتني هاوس لاعب أستون قبل نحو دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء.

بهذه النتيجة، أصبح مانشستر يونايتد في المركز الرابع في قائمة الترتيب برصيد 13 نقطة في انتظار باقي منافسات الجولة.

فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى نقطة 10 من 6 مباريات ليصبح في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.