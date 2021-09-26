لاعب يحرز هدفا في الدوري الإيطالي وبيده زجاجة مياه... فيديو

نجح ماتيا ديسترو مهاجم نادي جنوى، من تسجيل هدفين لفريقه في شباك هيلاس فيرونا، يوم أمس السبت، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتمكن مهاجم نادي جنوى في إحراز هدفه الثاني بطريقة غريبة حيث كان ممسكا بزجاجة مياه، بحسب موقع " فوتبول إيطاليا".

وكان ديسترو يأخذ استراحة وزجاجة الماء في يده عندما جاءته الكرة في فرصة سانحة لتنفيذ هجمة سريعة وإحراز هدف.

Genoa striker Mattia Destro has just scored a goal vs Hellas Verona… with a bottle of water in his hand 🚰 😅#SerieA @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/ZtEx7kV3SI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2021

​وفي تعليقه على هذه الواقعة قال ديسترو في تصريحاته عقب المباراة إنه كان متعبا ويعاني من تقلص عضلي، ولم يكن يعرف أين يضع الزجاجة، لذلك أبقاها في يده.

وانتهت مباراة جنوى وفيرونا بالتعادل الإيجابي (3-3)، وأحرز خلالها ماتيا ديسترو الهدفين الثاني والثالث لفريقه.