وكيل محمد صلاح يبعث برسالة "مبطنة" إلى ليفربول

بعث رامي عباس، وكيل أعمال مهاجم نادي ليفربول محمد صلاح، برسالة إلى إدارة النادي حول تجديد عقد اللاعب المصري.

وتمثلت رسالة عباس في إعادة نشر تغريدة لموقع "Optus Sport" عبر حسابه بموقع "تويتر" تشيد بصلاح، معلقا عليها بقوله "نعم"، الأمر الذي رأى فيه متابعون أنه رسالة مبطنة لإدارة نادي ليفربول من أجل الاستجابة لمطالب موكله في التعاقد الجديد.

​وقالت التغريدة إن "ليفربول موجود منذ 129 عاما. لم يسجل أي لاعب مع الريدز 100 هدف، أسرع من محمد صلاح. ليس جيرارد أو توريس أو سواريز أو فاولر.. لا أحد. الملك المصري أسطورة رائعة بالفعل في ملعب أنفيلد".

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في صيف عام 2023. وذكرت تقارير صحفية أن صلاح يطالب براتب قياسي في تاريخ ليفربول، من أجل التوقيع على عقد جديد.