محمد صلاح يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع برينتفورد... فيديو

وسجل الجمايكي إيثان بينوسك هدف التقدم لبرينتفورد بعد عرضية مثالية من الإنجليزي الشاب إيفان توني.

لم تدم فرحة الفريق الصاعد سوى 4 دقائق، حيث سجل البرتغالي دييغو جوتا هدفا لليفربول في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبعد بداية الشوط الثاني بـ8 دقائق انتزع صلاح هدف التقدم للريدز بعد تمريرة طويلة من البرازيلي فابينيو ليصل إلى هدفه رقم 5 هذا الموسم في الدوري، قبل أن يدرك فريق برينتفورد التعادل برأسية الألماني فيتالي يانتيل.

وسجل الدولي الإنجليزي كورتيس جونز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 67 قبل أن يترك مكانه للنجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وعدل البديل يواني ويسسا النتيجة في الدقيقة 82 وسط ذهول جماهير ليفربول.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 16 نقطة من 6 مباريات، ليصعد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة تشيلسي أمام مانشستر سيتي، فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 9 نقاط، في المركز التاسع في جدول الترتيب الدوري.