إعلام: مروان محسن ينضم إلى نادي فيوتشر المصري

ونقل موقع "مصراوي" عن المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن محسن وقع عقد مدته موسمين مع نادي فيوتشر بداية من الموسم المقبل.

وأوضح أن مروان انضم إلى المعسكر الذي يقيمه الفريق حاليا في أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر وذلك استعدادا لانطلاق الموسم.

وضم نادي فيوتشر للموسم الجديد 20 لاعبا، من بينهم 5 لاعبين من النادي الأهلي، وهم: سعد سمير، وكريم نيدفيد، وفارس طارق، ومحمد عبدالمنعم، بجانب مروان محسن الذي أعلن النادي الأهلي رحيله مع نهاية الموسم المنصرم.

وكان نادي كوكاكولا قد تأهل للدوري الممتاز، قبل أن تستحوذ عليه شركة فيوتشر لكرة القدم.