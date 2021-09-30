بليجريني يعود إلى تشكيلة إيطاليا في نهائيات دوري الأمم الأوروبية

انضم لورينتسو بليجريني لاعب وسط روما إلى تشكيلة إيطاليا المكونة من 23 لاعبا لخوض قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأسبوع المقبل.

واستدعى المدرب روبرتو مانشيني معظم لاعبي بلاده الذين حصدوا لقب بطولة أوروبا 2020 في يوليو/تموز الماضي، بينما استبعد المصاب ليوناردو سبيناتزولا، وأليساندرو فلورينتسي وأندريا بيلوتي وجايتانو كاستروفيلي فقط.

وتمثل هذه البطولة فرصة لبليجريني، الذي اضطر للغياب عن بطولة أوروبا للإصابة.

وتستضيف إيطاليا البطولة التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، عندما يلتقي أصحاب الأرض مع إسبانيا في استاد سان سيرو في ميلانو، قبل يوم واحد من مواجهة بلجيكا وفرنسا في تورينو في المباراة الثانية لقبل النهائي.

ويلتقي الفائز من المباراتين في النهائي يوم الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وفازت إيطاليا على إسبانيا بركلات الترجيح في قبل نهائي بطولة أوروبا 2020.

وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى:

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) أليكس ميريت (نابولي) سلفاتوري سيريجو (جنوة).

الدفاع:

فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو) أليساندرو باستوني (إنتر ميلان) ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) جيورجيو كيليني (يوفنتوس) جيوفاني دي لورينتسو (نابولي) إيمرسون بالميري (ليون) رفائيل تولوي (أتلانتا).

الوسط:

نيكولو باريلا (إنتر ميلان) برايان كريستانتي (روما) جورجينيو (تشيلسي) مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) لورينتسو بليجريني (روما) ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) ماتيو بيسينا (أتلانتا).

الهجوم:

دومينيكو بيراردي (ساسولو) فيدريكو برنارديسكي (يوفنتوس) فيدريكو كييزا (يوفنتوس) تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) لورينتسو إنسيني (نابولي) جياكومو راسبادوري (ساسولو).