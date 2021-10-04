أول تعليق من كيروش على استبعاد محمد شريف وأفشة من منتخب مصر

علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، على استبعاد الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي (أفشة) عن قائمة المنتخب المصري استعدادا لمواجهة نظيره الليبي.

ورفض كيروش، خلال مؤتمر صحفى، الإفصاح عن أسباب استبعادهما، مؤكدا أنه لا يحب الحديث عن أي لاعب بشكل منفرد وأنه لا يعلم سوى منتخب مصر فقط.

وأكد أنه درس ليبيا جيدا قبل المواجهة المرتقبة بينهما، مساء الجمعة المقبلة، قائلا إنه "يعلم كل صغيرة وكبيرة عن منتخب ليبيا وجاهز للفوز عليه".

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الليبي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، ثم مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من الشهر ذاته.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش الأسبوع الماضي، القائمة النهائية لأسماء اللاعبين المنضمة لمعسكر الفريق، استعدادًا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم، واستبعد كيروش، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبي الأهلي من صفوف المنتخب المصري ومصطفى فتحي لاعب الزمالك.

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