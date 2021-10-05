تسجيل
11:54 GMT05 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي

    مبابي يعلن انتهاء رحلته مع باريس سان جيرمان..."إذا لم أذهب ماذا سيحدث لي؟"

    © AFP 2021 / LLUIS GENE
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1048141091_0:0:2364:1330_1200x675_80_0_0_1c5d14331557e3182fee635d0ab36c06.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202110051050344652-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A/

    أكد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أن مغامرته قد انتهت مع الفريق الفرنسي، مضيفًا أن "ريال مدريد هو النادي الوحيد الذي كان بإمكانه تسهيل رحيلي عن باريس هذا الصيف".

    وأضاف مبابي، في حوار مع "صحيفة ليكيب" الفرنسية،

    "قبل اليورو، أخبرت النادي أنني لا أريد التمديد، وبعد اليورو قلت إنني أريد المغادرة، كنت أود الحصول على أفضل صفقة ممكنة للخروج من الباب الأمامي، وتجنب الرحيل المجاني".

    وأكمل "حينما يقول رئيسك أمام العالم أجمع في مؤتمر تقديم ميسي، بأنني لن أرحل ولن أغادر مجانًا، في ذلك الوقت، كنت قلقا بعض الشيء، لن أكذب عليك. قلت لنفسي إذا لم أذهب، ماذا سيحدث لي؟".

    كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي
    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    مبابي يعلنها: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان
    وتابع "أمضيت في كرة القدم فترة كافية الآن لأعرف أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد. لو قيل لي أن ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان، لما صدقت ذلك، لذلك لا تعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث".

    وبسؤاله عما إذا كان انضمام ميسي إلى باريس جعلته يتراجع عن الرحيل عن النادي، قال: "لا، لأنني لا أتخذ قرارات مفاجئة، بل قررت بعد تفكير لفترة طويلة".

    وعن تحدثه مع أحد زملائه على مقاعد البدلاء بعدم شعوره بالرضا من اللاعب البرازيلي نيمار بسبب عدم تمرير الكرة إليه، قال مبابي: "نعم قلت ذلك. تحدث مثل هذه الأشياء طوال الوقت في كرة القدم... لهذا السبب وبعدها مباشرة حين رأيت أن الموضوع بدأ يتصاعد تحدثت إليه، وتبادلنا الكثير من الكلمات من هذا القبيل في الماضي وسنواصل القيام بذلك، لأننا نريد الفوز".

    وأضاف: "لكن لا ينبغي أن تكون هناك أي مشاعر سلبية. لا يوجد استياء على الإطلاق لأنني أحترمه وأقدره"، متابعا "في الوقت الحالي، مستقبلي ليس أولوية. أهدرت بالفعل الكثير من الطاقة هذا الصيف وكان الأمر مجهدا".

    وكان مبابي قد أعلن، أمس الاثنين، في لقاء مع "موقع rmcsport" الفرنسي، تأكيد رفضه تمديد عقده مع النادي والتشبث بالمغادرة قبل نهاية عقده مع نادي العاصمة، رغبة منه في استفادة الفريق ماليا من رحيله.

    وقال: "لقد طلبت المغادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في تجديد عقدي، أردت أن يحصل النادي على مقابل مادي جيد إثر التوقيع لفريق آخر... إنه ناد جلب لي الكثير، لطالما كنت سعيدا خلال السنوات الأربع التي قضيتها معه، ومازلت كذلك".

    وأضاف: "لقد أبلغت النادي مبكرا لكي يتمكن من التصرف والبحث عن بديل، أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى، وأن نتجاوز الأمر يدا بيد، وإبرام صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، وقلت أيضا إذا رفضت الإدارة رحيلي، فسأبقى".

    وتابع "الجميع يقول إنني رفضت 6 أو 7 عروض تجديد مع باريس سان جيرمان، وإنني قاطعت ليوناردو، وهذا غير صحيح.. أنا موقفي واضح، وقد حسمت قراري بشكل مبكر، وأخبرتهم عن رغبتي بالرحيل".

    انظر أيضا:

    السعودية تكشف تفاصيل "موسم الرياض"... ميسي ونيمار ومبابي وحدث غير مسبوق
    الخليفي يكشف لأول مرة سبب رفضه التخلي عن مبابي إلى ريال مدريد
    باريس سان جيرمان يكشف سبب انهيار صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد
    مبابي يعلنها: طلبت الرحيل عن باريس سان جيرمان
    فيديو يؤكد توتر العلاقة بين مبابي ونيمار
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان منطاد الهواء الساخن في صحراء وادي رم، الأردن، 1 أكتوبر 2021.
    المناطيد تزين سماء الأردن
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك