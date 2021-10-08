من هو مرموش صاحب هدف فوز الفراعنة على ليبيا؟

شهدت مواجهة مصر وليبيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر مفاجأة مصرية، هي اللاعب عمر مرموش.

وأحرز مرموش هدف الفوز الوحيد لصالح منتخب بلاده في لقاء اليوم من خلال صاروخية، ليتم تداول اسمه على نطاق واسع في محرك البحث العالمي "غوغل".

من هو عمر مرموش؟

يبلغ من العمر 22 عاما، وبدأ مسيرته من داخل وادي دجلة المصري، وذلك في فريق الشباب، وتوّج كهداف لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 سنة في موسم 2015-2016.

وفي عام 2017، انتقل مرموش إلى فريق فولفسبرغ الألماني، بعدما شارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

ولمدة 3 سنوات، ظل مرموش في صفوف فريق الشبا قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في العام الماضي 2020، لكن تم إعارته إلى فريق سان باولي الألماني في النصف الثاني من الموسم الماضي.

واستطاع عمر مرموش أن يتألق في سان باولي، ويحرز 7 أهداف ويقدم 3 تمريرات خلال 21 مباراة.

ويعد مرموش هو ثاني لاعب مصري يدافع عن فريق شتوتجارت الألماني من بعد أحمد صلاح حسني، الذي لعب بين 1999 و2001.

ويلعب عمر مرموش في شتوتجارت في مركز الجناح الأيمن.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، سجل عمر مرموش هدفا خلال 3 مباريات خاضها مع فريقه في الدوري الألماني.

وقبل أن يتوقف دوليا من أجل المشاركة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، فاز مع فريقه شتوتجارت الألماني بثلاثة أهداف على فريق هوفنهايم ضمن الجولة السابعة من الدوري الألماني على ملعب مرسيدس بنز.