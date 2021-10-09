الأندية الإنجليزية الغاضبة من صفقة نيوكاسل تدعو لاجتماع طارئ

أعربت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن غضبها من صفقة استحواذ صندوق الاستثمار المباشر على نيوكاسل يونايتد.

ودعت الأندية الغاضبة إلى عقد اجتماع طارئ، وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن الاجتماع لايهدف لتعطيل الصفقة التي تمت ولكن من أجل التعبير عن رأيها السلبي تجاهها.

وأعربت الأندية عن قلقها من أن العلامة التجارية للدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن تتضرر من قبل صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) الذي يستحوذ على 80% من أسهم نيوكاسل، على الرغم من أن الدهشة ستثار في ضوء هوية المالكين الآخرين.

كما علق معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة على عملية الاستحواذ pic.twitter.com/FrYhSG0jiE — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 7, 2021

هذا وقال الصندوق السيادي، يوم الخميس، إن مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكملت صفقة استحواذ كاملة على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الصندوق في بيان على "تويتر": "أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأكد نادي نيوكاسل الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إكمال عملية الاستحواذ.