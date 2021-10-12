"هاتريك" رونالدو يقود البرتغال لسحق لوكسمبورج بخماسية نظيفة... فيديو

أحرز كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود البرتغال للفوز (5-0) على لوكسمبورج اليوم الثلاثاء، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم رونالدو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، وبعدها بخمس دقائق سجل الهدف الثاني له ولبلاده من ضربة جزاء جديدة.

اهداف مباراه البرتغال ولوكسمبروج 5-0 هاترك كرستيانو 🤩🤩 pic.twitter.com/mxEDp4IH55 — اهدافّ و ملخصاتٌ (@9eevn) October 12, 2021

وسجل برونو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، سجل جواو بالينيا الهدف الرابع في الدقيقة 69، ثم نال رونالدو لقب هاتريك قبل 3 دقائق من النهاية.

الفوز رفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 16 نقطة من 6 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر منتخب صربيا.

ويحل منتخب لوكسمبورج في المركز الثالث بـ 6 نقاط مقابل نقطة واحدة لأذربيجان في المركز الخامس.

وسيلعب منتخب البرتغال في الجولة المقبلة أمام نظيره الأيرلندي، قبل أن يستضيف منتخب صربيا في الجولة الأخيرة في مباراة قد تكون حاسمة على بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022.