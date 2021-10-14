تسجيل
16:21 GMT14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    بوكيتينو: نيمار سيظل على القمة لسنوات مقبلة

    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1048689371_0:0:1726:972_1200x675_80_0_0_f84a8d44f749e088a5f26c30e9316890.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202110141050434487-%D8%A8%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%B8%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9/

    قال مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، إن نجم الفريق البرازيلي سيظل على القمة لسنوات عديدة مقبلة.

    ونفى بوكيتينيو في تصريحات أوردتها وكالة "فرانس برس" التقارير التي تتحدث عن احتمالية إعلان نيمار اعتزاله قريبا، بسبب تراجع مستواه، واحتمالية أن يكون كأس العالم المقبل 2022 في قطر، هو الأخير بالنسبة له.

    وأوضح مدرب باريس سان جيرمان: "نيمار شخص نزيه، ليس لديه مشكلة في الحديث عن مشاعره. لقد كان يعيش تحت الأضواء منذ أن كان صغيراً للغاية. إنه قوي عقلياً للغاية، ولا أعتقد أن هناك مشكلة".

    نيمار جونيور - البرازيل - المنتخب البرازيل - كوبا أمريكا 2021
    © REUTERS / AMANDA PEROBELLI
    نيمار "يفجرها": هذا آخر كأس عالم أشارك به

    وكان البرازيلي نيمار، الذي لعب آخر نسختين من كأس العالم وهو ثاني أفضل هدافي السيلساو على الإطلاق بعد الأسطورة بيليه، قد قال إن كأس العالم الأخيرة في قطر قد تكون الأخيرة له، لأنه لا يملك القوة لتحمل المزيد.

    أثارت تعليقات نيمار جدلاً في وطنه حول الصحة العقلية، حيث سيكون نيمار عند سن الـ34 عاما، عندما تقام كأس العالم التالية في عام 2026.

    لكن بوكيتينو لا يعتقد أن نيمار سينسحب من كرة القدم في أي وقت قريب.

    وأردف بوكيتينو قائلا "في بعض الأحيان تخرج الأمور عن سياقها، ليس لدي شك في أن نيمار يحب كرة القدم ويستمتع بها وسيواصل اللعب لسنوات عديدة".

    وسيغيب نجم برشلونة السابق عن مباراة باريس سان جيرمان لأنه لا يزال على ذمة منتخب البرازيل.

     وستستضيف البرازيل، التي تعادلت بدون أهداف مع كولومبيا الأسبوع الماضي، منتخب أوروغواي في مباراة أخرى في تصفيات كأس العالم مساء الخميس.

    وسيغيب العديد من لاعبي باريس سان جيرمان، بما في ذلك ليونيل ميسي، أمام أنجيه بسبب النهاية المتأخرة لهذه الجولة من تصفيات أمريكا الجنوبية.

    ولفت مدرب النادي الباريسي إلى أن جميع اللاعبين الغائبين سيكونون متاحين في مواجهة دوري أبطال أوروبا المقبلة يوم الثلاثاء أمام لايبزغ الألماني.

    في غضون ذلك، لا يزال سيرجيو راموس ينتظر ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان بعد وصوله من ريال مدريد في نهاية الموسم.

    ويعاني اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، من مشكلة في ربلة الساق ولا يزال على بعد 10 أيام من العودة إلى التدريبات الكاملة وفقًا لناديه.

    وقال بوكيتينو "ليس لدي شك في أن راموس سيعود إلى أفضل مستوياته. إنه لاعب يريد دائما اللعب ويعاني في الوقت الحالي لأنه غير قادر على ذلك".

    انظر أيضا:

    فيديو يؤكد توتر العلاقة بين مبابي ونيمار
    نيمار يسخر من ميسي بعد لقطة مانشستر سيتي المثيرة... صورة
    السعودية تكشف تفاصيل "موسم الرياض"... ميسي ونيمار ومبابي وحدث غير مسبوق
    نيمار "يفجرها": هذا آخر كأس عالم أشارك به
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركون في لعبة الحبّار في المركز الكوري الجنوبي في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة 12 أكتوبر 2021
    "إشارة حمراء.. إشارة خضراء"... لعبة الحبار تجتاح العالم
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك