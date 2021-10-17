لماذا عاد فريق بيراميدز إلى القاهرة دون لاعبه إسلام عيسى؟

عادت بعثة فريق بيراميدز المصري إلى القاهرة بعد مواجهة بطل تنزانيا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، دون اللاعب إسلام عيسى، الذي تعرض لإصابة قوية في الأنف خلال المباراة، التي أقيمت أمس السبت وانتهت بالتعادل السلبي.

وحسب موقع "في الجول"، أصيب إسلام عيسى بشرخ في الأنف وجرح قطعي، ما أدى لاستبداله فوراً خلال المباراة واستلزم اللاعب في وقتها رد الشرخ وخياطة الجرح بغرزتين على الفور، قبل توجه البعثة مباشرة من تنزانيا عقب نهاية المباراة إلى القاهرة.

ووفقا لطبيب نادي بيراميدز الدكتور مصطفى المنيري، أثناء رحلة العودة إلى القاهرة شعر إسلام عيسى ببعض الإعياء وصعوبة في التنفس، وزادت الأعراض عليه بعد هبوط الطائرة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للتزود بالوقود.

وتدهورت حالة اللاعب مما دفع البعثة للمطالبة بالسماح له بالدخول إلى إثيوبيا للعلاج في إحدى المستشفيات من أجل إنقاذه.

وبعد سماح السلطات الإثيوبية بدخول الحالة الطارئة، تم نقل اللاعب إلى المستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة مقطعية على المخ.

وأثبتت الفحوصات سلامته تماما إلا أن هناك خطورة عليه إذا سافر على الطائرة الآن، فتم تأجيل سفره ووضعه تحت الملاحظة للاطمئنان عليه، وسيعود خلال ساعات للقاهرة بعد التأكد من استعداده للطيران بلا مشاكل تهدد حياته.

وقررت إدارة بيراميدز بقاء الطبيب مع اللاعب إسلام عيسى لرعايته طبيا حتى يستعيد عافيته ويعود بكامل صحته، عادت البعثة كاملة إلى مصر صباح اليوم الأحد.

يذكر أن بيراميدز يشارك في الكونفدرالية للموسم الثالث على التوالي بعدما خسر النهائي في 2020 وودع الدور نصف النهائي في 2021.