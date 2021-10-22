الزمالك يكتسح توسكر الكيني ويتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

اكتسح نادي الزمالك المصري، مساء اليوم الجمعة، منافسه توسكر الكيني بأربعة أهداف للا شيء ضمن مباريات العودة لدور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الزمالك؛ يوسف أوباما في الدقيقة الحادية عشر من زمن المباراة، ثم سيف الدين الجزيري في الدقيقة التاسعة عشر، يليه أشرف بنشرقي في الدقيقة 72، ثم اختتم أوباما أهداف اللقاء بتسجيل هدف ثان له في الدقيقة 74.

وبذلك، حسم الزمالك تأهله إلى الدور التالي – المجموعات – بعدما فاز بنتيجة إجمالية (5- 0) على مدار مبارتي الذهاب والعودة، فيما سيخوض الفريق الكيني منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

عقب اللقاء، قال مدرب الزمالك، باتريس كارتيرون، إنه انتهى من مهمة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز، وإنه اهتمامه يتجه الآن صوب مباراة إنبي في الدوري المصري الممتاز، حسبما نقل موقع "يلا كورة" المصري.