محمد صلاح يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

وأشار صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية نقلها موقع "أنفيلد ووتش" الرياضي، إلى أنه قد يعتزل الرياضة في عام 2029 أو 2030.

وقال: "في إمكاني اللعب في المستوى الأعلى لسنوات عديدة، أعتقد أنني في أفضل حالة، ويمكنني اللعب حتى بلوغي سن 38 أو 39".

ويحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده الـ30 العام المقبل.

وفي إشارة منه إلى أن مازال يحتفظ بمستواه رغم تقدمه في العمر، قال محمد صلاح: "مازال في إمكانك الفوز بالكرة الذهبية وأنت في الثلاثينيات من عمرك، انظر إلى ليونيل ميسي (34 عاما) وكريستيانو رونالدو (36 عاما)، آمل أن أفوز بالجائزة هذا العام".

Mo Salah: "I can play in the top level for many, many years. I think I am in top shape - I can play until I am 38/39! You can still win the Ballon d'Or⁣ in your 30’s, look at Messi, Ronaldo - hopefully this season I can win it!” #awlive [sky] pic.twitter.com/CauKEMHgYg — Anfield Watch (@AnfieldWatch) October 24, 2021

موقفه من مغادرة ليفربول

وبينما أعرب محمد صلاح في مقابلة "سكاي" عن رغبته في قضاء بقية مسيرته مع فريق ليفربول، فقد أوضح أن مستقبله "يعتمد على النادي".

وقال لمراسل الشبكة:

"لو خيرتني، سأود البقاء في ليفربول حتى اليوم الأخير من مسيرتي الكروية، لكن لا يمكنني قول الكثير عن ذلك، إن الأمر ليس بيدي، والأمر يعتمد على متطلبات النادي وليس أنا".

وتابع صلاح: "لا أستطيع أن أرى نفسي على الإطلاق في الوقت الحالي ألعب ضد ليفربول، هذا سيجعلني حزينا، إنه أمر صعب، لا أريد التحدث عن ذلك، لكنه سيجعلني حزينا حقا".

"أفضل لاعب في العالم"

وردا على وصف المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، له بأنه "أفضل لاعب في العالم"، قال محمد صلاح: "يبدو الأمر رائعا بالنسبة لي، لكن أعتقد أنه رأي دائما، لا أستطيع أن أقول إنني أفضل لاعب في العالم، هناك بعض الناس يتفقون على هذا والعكس، أنا سعيد فقط بأدائي في الوقت الحالي، لكنني سأقول دائما إنه رأي".

وأردف مهاجم ليفربول: "دائما ما أردد في رأسي أنني أفضل لاعب، وأحاول أن أزرع هذه الثقة في رأسي، لا يهم إذا كان بعض الناس يتفقون معك والبعض الآخر يختلفون معك".

يشار إلى أن محمد صلاح احتفل مؤخرا بكونه أول لاعب عربي يقام له تمثال شمع في متحف مدام توسو في لندن.