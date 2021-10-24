أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتيد... هاتريك محمد صلاح

اكتسح فريق ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الجولة التاسعة من من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح نابي كيتا التسجيل بالهدف الأول في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 5، وأحرز ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي هدف فريقه الثاني في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 13.

وفي الدقيقة 38 سجل المصري محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك مانشستر يونايتد، قبل أن يختتم الشوط الأول بالرابع في الدقيقة 45 من الوقت بدل الضائع، وضاعف صلاح حصيلة أهداف ليفربول بالهدف الخامس في شباك مانشستر يونايتد بالدقيقة 50.

بتلك النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 14 في المركز السابع.