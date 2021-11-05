سر غياب محمود الخطيب عن مبارة قمة الأهلي والزمالك رقم 123

شهدت مباراة القمة الـ123 بين فريقي الأهلي والزمالك المصريين، اليوم الجمعة، غياب رئيس الأهلي محمود الخطيب عن حضور أحداثها، والتي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وغاب الخطيب عن حضور المباراة لكونه في مرحلة النقاهة، ويستجم خارج القاهرة في الوقت الحالي، بحسب موقع "يلا كورة" المصري.

وانتهت مباراة القمة الـ123 بين فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، بفوز الأهلي بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف لفريق الزمالك.

احتفالات لاعبينا بأهداف الشوط الأول ..برأيك ما هو أفضل احتفال 🤔🦅🔝#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dD6r7DQZ9d — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 5, 2021

من ناحية أخرى، يشارك محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي المصري، المقرر أن تعقد في يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي الشهر الماضي، خرج الخطيب من المستشفى إلى النادي الأهلي للتقدم بأوراقه في انتخابات إعادة ترشيحه رئيسا للفترة من عام 2021 حتى عام 2025.

وكان الخطيب دخل المستشفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتشمل قائمة محمود الخطيب الرئيسية لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في انتخابات عام 2021: "محمود الخطيب رئيسا، والعامري فاروق نائبا، وخالد مرتجي أمينا للصندوق".

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