انهيار مذهل لبرشلونة أمام سيلتا فيغو

وأكمل إياجو أسباس قائد سيلتا فيغو انتفاضة رائعة في الشوط الثاني من أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 52 قبل أن يهز نوليتو الشباك في الدقيقة 74.
ومنح المهاجم الشاب أنسو فاتي التقدم لبرشلونة في الدقيقة الخامسة وضاعف القائد سيرجيو بوسكيتس النتنيجة بتسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18 قبل أن يضيف ممفيس ديباي الهدف الثالث في الدقيقة 34، وفقا لـ "رويترز".
Full Time #CeltaBarça pic.twitter.com/bZZ8LAwRuu— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
لكن مستوى برشلونة تراجع بشدة في الشوط الثاني وامتد صيامه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري بهذا التعادل.
ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة من 12 مباراة بينما يأتي سيلتا في المركز 14 ولديه 12 نقطة.
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