منتخب إنجلترا يفقد 5 من نجومه قبل مباراته الحاسمة بتصفيات كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن منتخب إنجلترا سيفقد 5 من نجومه البارزين خلال المباراة المرتقبة أمام سان مارينو في تصفيات كأس العالم 2022، غدا الاثنين.

وحسب بيان الاتحاد الإنجليزي الذي نشره على موقعه الإلكتروني،

لن يسافر جوردن هندرسون وجاك غريليش ورحيم ستيرلنغ وماسون ماونت ولوك شاو مع الفريق إلى سان مارينو.

وأضاف البيان أن هندرسون وغريليش سيعودان إلى نادييهما لمزيد من التقييم بشأن الإصابات، بينما سيغيب رحيم لأسباب شخصية، وسيخضع ماونت لعملية جراحية في الأسنان، كما يعاني لوك شاو من ارتجاج.

وكان منتخب إنجلترا قد حقق فوزا عريضا على ألبانيا بنتيجة (5-0) الجمعة الماضية، وبات الفريق بحاجة لنقطة من لقاء سان مارينو ليضمن تأهله إلى كأس العالم 2022.

ويسعى المنتخب الإنجليزي للتأهل للمونديال للمرة 16 في تاريخه وللمرة السابعة على التوالي.

يذكر أن إنجلترا كانت قد حققت المركز الرابع في كأس العالم 2018 وتوجت باللقب مرة وحيدة كانت عام 1966 على أرضه.