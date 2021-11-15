مدرب المنتخب الجزائري: سيأتي يوم ننهزم فيه لكن ليس أمام بوركينافاسو... فيديو

أكد المدرب الوطني الجزائري جمال بلماضي، أهمية مباراة بوركينافاسو من أجل التأهل إلى المباراة الفاصلة، مضيفا أن المنتخب الوطني سيبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق الفوز.

وقال بلماضي في ندوة صحفية قبيل المباراة المرتقبة أمام منتخب بوركينافاسو: "هذا عمل كل الطاقم الفني واللاعبين، سيأتي يوم ننهزم فيه، لكن ليس في مباراة بوركينافاسو"، مشيرا إلى أن الهدف دائما يبقى تطوير المنتخب وتحقيق أحسن النتائج.

وتابع المدرب الجزائري أنه لا يكترث لتصريحات مدرب بوركينافاسو، مشيرا في هذا السياق: "لا يهمني ما يقوله المدرب، من حقه الكلام، لكن الهدرة فوق الميدان وبعد المباراة".

وعن كيفية تحفيزه للاعبين، قبل المباريات، قال بلماضي: "التأهل إلى المونديال أفضل حافز، واللاعبون لديهم إرادة كبيرة وعزيمة من أجل الفوز وتحقيق الهدف".

وكعادته رفض المدرب الجزائري كشف أوراقه والحديث عن التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراة بوركينافاسو، قائلا: "من المؤكد أن رياض محرز سيشارك كأساسي، والجميع يعلم ذلك بما في ذلك المنافس، كما أضيف أن عمورة لن يشارك أساسيا...".

وعبّر بلماضي عن سعادته بعودة الجماهير إلى المدرجات لمساندة المنتخب: "فرحنا لعودة الجماهير التي ننتظر مساندتها لنا بقوة، والوقوف إلى جانبنا، وأتمنى أن تكون الجماهير واعية، ولا تنساق لأمور لا تخدم المنتخب، ولدينا ثقة كاملة في جمهورنا الرائع" .

وعن تصريحات اللاعب السابق للأهلي المصري، إينو، الذي تمنى إبتعاد مصر عن مواجهة الجزائر في المباراة الفاصلة قال بلماضي: "الحديث عن ذلك سابق لأوانه أمامنا مباراة حاسمة الآن، وبعد التأهل إلى المباراة الفاصلة، سنرى".