بالفيديو... نمر يباغت رجلا وينقض عليه بسرعة فائقة

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنمر وهو ينقض على رجل في إحدى حدائق الحيوانات في الصين.

ويظهر مقطع الفيديو النمر وهو ينقض على رجل كان واقفا بالقرب من قفصه، إلا أن القفص حال دون افتراس الرجل.