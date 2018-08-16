شاهد... طفل شجاع يثير أعصاب أسد في دبي

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أسدا وهو يحاول افتراس طفل في سفاري بارك بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال والد الطفل، كان أبني متعبًا وجلس للاستراحة، قرب قفص الأسد، وفي تلك اللحظة اقترب منه وحاول الإمساك به بمخالبه، وعندما رأى الطفل الأسد عن قرب لم يعير أي اهتمام أو خوف من الحيوان المفترس.