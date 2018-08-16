شاهد... طفل شجاع يثير أعصاب أسد في دبي

وقال والد الطفل، كان أبني متعبًا وجلس للاستراحة، قرب قفص الأسد، وفي تلك اللحظة اقترب منه وحاول الإمساك به بمخالبه، وعندما رأى الطفل الأسد عن قرب لم يعير أي اهتمام أو خوف من الحيوان المفترس.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أسدا وهو يحاول افتراس طفل في سفاري بارك بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال والد الطفل، كان أبني متعبًا وجلس للاستراحة، قرب قفص الأسد، وفي تلك اللحظة اقترب منه وحاول الإمساك به بمخالبه، وعندما رأى الطفل الأسد عن قرب لم يعير أي اهتمام أو خوف من الحيوان المفترس.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صحنا طائرا سريعا فوق نصب الثورة في المكسيك. وأكد صاحب الفيديو أن هذا الجسم الغريب من خارج كوكب الأرض.
وثقت كاميرات المراقبة في إحدى المزارع في ولاية أوهايو الأمريكية شبحا راكضا ومن ثم اختفى سريعا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يرصد لحظة انتقام طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات من والدها الذي انشغل عنها.
كشف فيديو لحظة تعرض مجموعة من طاقم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى هجوم عنيف من قِبل قرويين في "مالاوي"، بجنوب شرق أفريقيا؛ وذلك بعد كشف ما يفعلونه من قتل الأطفال وشرب دمائهم.
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