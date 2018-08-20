بالفيديو... الاستعانة براهبة قبل بدء المباراة

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لراهبة وهي تشارك فريق بيسبول اللعب في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وتم استدعاء الراهبة لجلب الحظ، قبل بدء المباراة بين فريقي وايت سوكس وكانساس سيتي رويالز، حيث القت الراهبة الكرة بطريقة احترافية.