بالفيديو... الاستعانة براهبة قبل بدء المباراة

وتم استدعاء الراهبة لجلب الحظ، قبل بدء المباراة بين فريقي وايت سوكس وكانساس سيتي رويالز، حيث القت الراهبة الكرة بطريقة احترافية.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لراهبة وهي تشارك فريق بيسبول اللعب في ولاية شيكاغو الأمريكية.
وتم استدعاء الراهبة لجلب الحظ، قبل بدء المباراة بين فريقي وايت سوكس وكانساس سيتي رويالز، حيث القت الراهبة الكرة بطريقة احترافية.
جرفت الأمواج مخلوقا غريبا ذا رائحة كريهة، يغطي الشعر كل أجزاء جسده، على شاطئ ساحل كامتشاتكا شرقي روسيا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة سقوط مروع لوزير الرياضة في الكونغو أثناء إعطائه الإشارة لانطلاق مباراة بكرة القدم.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة سقوط طائرة هليكوبتر من فوق سطح مستشفى جراند الدولي في النيبال.
في خطوة منها لمراقبة أوقات الفراغ، قامت شركة يابانية باستخدام طائرة دون طيار لمكافحة مدمني العمل.
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