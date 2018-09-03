بالفيديو... أب يقود السيارة وابنته مقيدة بالصندوق الخلفي في أنقرة

رأى أحد السائقين في أنقرة شيئا رهيبا على الطريق، حيث كانت فتاة مربوطة بصندوق سيارة تسير أمامه، فأسرع بإخبار الشرطة بذلك.

وتم اعتقال رجل يدعى إدريس ك. من قبل رجال الشرطة، الذي زعم أن ابنته البالغة من العمر 13 عامًا، طلبت منه الركوب على صندوق السيارة بنفسها، فقرر تنفيذ الأمنية.

وقال الأب للشرطة، أنه ربط ابنته بحاملة الدراجات الهوائية، التي يمكن أن تحمل 150 كيلوغرام، لذلك فإن الخطر لم يهددها. حتى أنهم قادوا السيارة لمسافة 300- 400 متر.

وبعد أن نشر شاهد عيان شريط الفيديو على شبكة الإنترنت، تعرض إدريس وعائلته للتهديدات بسوء معاملة الطفل، وتحرص الشرطة على أمنهم الآن، ولكن لا تعرف السلطات كيف ستعاقب الرجل بعد.