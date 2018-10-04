بالفيديو... سنجاب يقاوم بشراسة ينجح بالدفاع عن عشه ضد أفعى كبيرة

يظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر على موقع "يوتيوب" استماتة سنجاب في الدفاع عن عشه ضد أفعى كبيرة.

وحاولت الأفعى مرارا الهرب بعد الدفاع الشرس، فكان السنجاب يلاحقها ويقوم بعضها ثم يهرب سريعا قبل أن تتمكن من الالتفاف حوله وعضه.