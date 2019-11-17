لحظة مرعبة تسجلها عدسة الكاميرا حوت هائل يدخل بين السباحين... فيديو

سجلت عدسة الكاميرا في جنوب كاليفورنيا بأمريكا، لحظة دخول حوت ضخم بين مجموعة من السباحين وراكبي الأمواج.

واستطاعت طائرة صغيرة بدون طيار "درون" تسجيل اللحظات المرعبة، والتي يظهر فيها حوت ضخم قد اقترب من الشاطىء بشكل غير متوقع، ليدخل بين مجموعة من راكبي الأمواج.

وشعر السباحون بوجود الحوت فقاموا بالتوقف عن الحركة، قدر المستطاع، ليسمحوا له بالعبور بدون إحداث أي إعاقات أو إزعاج.

ودخل الحوت الضخم بين السباحين، وقام بمناورة للابتعاد عنهم، ليختفي بعدها في الأعماق بدون إحداث أي اضرار.

وتظهر ردة فعل السباحين أنهم على معرفة بصنف الحوت، ما جعل ردة فعلهم عادية وطبيعية، خصوصا أن الحيتان ذات الزعانف العرضية المؤخرة، لاتظهر عداء نحو البشر عادة، بحسب وكالة "سي إن إن".