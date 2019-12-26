كلب يهدئ من روع صاحبته المصابة بمرض التوحد أثناء نوبة هلع حادة... فيديو

يظهر الفيديو شابة صغيرة في السن وقد أصابتها نوبة هلع شديدة بسبب إصابتها بمرض التوحد، فقام الكلب بعناقها والتهدئة من روعها حتى هدأت وعادت إلى وضعها الطبيعي.

وذكر موقع " abcnews"، أن الأطباء كشفوا عن الدور الإيجابي الكبير الذي يساهم فيه الاهتمام اللحظي بمرضى التوحد أثناء وقوعهم في نوبات الهلع.