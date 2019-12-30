رجل مغامر ينقذ فتاة روسية من شاحنة منزلقة... فيديو

انتشر مقطع فيديو، تم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة فلاديفوستوك، شرقي روسيا، يظهر فيه رجل يسارع إلى إنقاذ شابة، في العشرينات من عمرها، كانت ستدهسها شاحنة على إحدى الإشارات المرورية في المدينة.

ويظهر المقطع الفتاة وهي تعبر ممر المشاة وتنزلق بسبب الجليد في الشارع وتسقط أرضا، في الوقت الذي تظهر شاحنة، مسرعة على الطريق، وتحاول التوقف، ولكن دون جدوى بسبب الجليد.

وقبل لحظات من حدوث الكارثة، أمسك الرجل بالفتاة بسرعة وسحبها قبل وصول الشاحنة، التي توقفت بعد انزلاقها على الجليد دون حدوث أضرار.