غوريلا تداعب طفلا رضيعا في مشهد رومنسي... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغوريلا تتأمل طفلا رضيعا في أحضان أمه، كانا قد حصلا على تذكرة مجانية لزيارة حديقة الحيوانات في النمسا.

عندما بدأت كيما كوبلاند في إرضاع ابنها كاسبر، البالغ من العمر 15 شهرًا، في حديقة حيوانات شوينبرون في فيينا، تفاجأت بالغوريلا تحدق بها وراء الزجاج، كما صرحت لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويظهر المقطع الغوريلا تراقب بفضول الأم التي ترضع ابنها، وجلست بجوارها لمدة استمرت 30 دقيقة.