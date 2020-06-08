فيديو طريف... ببغاء يعتذر لمالكيه بسبب طيرانه وطلباته الكثيرة

اعتذر ببغاء لملاكه عن أفعاله معهم التي تسبب إزعاجا لهم، ومنها طيرانه وسرده لسيل من الطلبات داخل المنزل.

وفي مقطع مصور طريف متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الببغاء الشهير على الإنترنت "أينشتاين"، وهو يقول في البداية إنه "يريد الذهاب إلى المطبخ للحصول على طعام الغذاء، كما أنه يريد ارتداء الملابس، ثم يصفر بطريقة لطيفة، بعدها يطلب الحصول على البطاطا الحلوة، ويقلد صوت المياه"، وذلك قبل أن يطير إلى المطبخ.

وعند وصوله إلى المطبخ في لقطة أخرى، يعتذر "أينشتاين" لملاكه، قائلا: "آسف! مرحبا، هائل، هيا بنا!".

ويتميز الببغاء "أينشتاين" بمعرفته لأسماء العديد من الحيوانات ويحب أن يقلد أصواتها، إلى جانب إصداره لأصوات سخيفة، كما أنه يحب إجراء محادثات مع أصحابه، ويستمتع بالغناء والرقص.