صاعقة تضرب حفل زفاف بمجرد سخرية العريس من عام 2020... فيديو

يشعر الكثير من الناس أن عام 2020 في حاجة إلى أن ينتهي سريعا، ومن بينهم عريس أمريكي في حفل زفافه، ولكن كان للطبيعة رأي آخر.

وبحسب مجلة "بيبول" الأمريكية، فقد ضربت صاعقة برق كبيرة مصحوبة بصوت رعدي مدوي حفل زفاف آرون ساويتسكي، عند لحظة سخريته من العام الجاري.

ورصد اللحظة المخيفة والمشؤومة ابن عم العريس، والتي جاءت بعد ثوان فقط من مزاح آرون حول مدى فظاعة العام حتى الآن.

"دعونا نواجه الأمر، لم يكن عام 2020 أفضل عام" ، هكذا سخر العريس أمام ضيوفه في حفل الزفاف الذين ضحكوا جميعا قبل أن يضرب البرق.

ومازاد الأمر غرابة هو أنه لم تكن هناك توقعات من الأرصاد الجوية بشأن أي تقلبات جوية في يوم الزفاف.

وبدا كل شخص من المدعوين في المقطع المصور تقريبا مصدوم من سخرية اللحظة، بما في ذلك العروس دينيس، التي شوهدت وهي تتجه نحو الضيوف وفكها مفتوح على مصراعيه.

وشارك العريس آرون ساويتسكي، اللحظة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب معه: "الطبيعة الأم لديها روح دعابة ساخرة، لحسن الحظ لم يتعرض أحد للصعق بالكهرباء وقد أنهينا عهودنا قبل بدء هطول المطر!".

وشهد عام 2020 حتى الآن العديد من الأحداث التي تأثرت البشرية بها، أبرزها فيروس "كورونا" المستجد، وظهور "الدبور الآسيوي العملاق" في شهر مايو/ أيار، وأخيرا اقتراب كويكب من الأرض قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية.