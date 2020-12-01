كلب يقتحم معلب كرة قدم ويطرح لاعبة أرضا... فيديو

في واقعة طريفة خلال منافسات الدورى البرازيلي لكرة القدم النسائية، اقتحم كلب أرضية الملعب وتوجه نحو لاعبة برازيل دي فاروبيلا التى كادت تنفرد بالمرمى لتسجل هدفا في إنترناسيونال.

اعترض الكلب اللاعبة ليعطل الهجمة والمباراة بوجه عام من أجل التقاط بالكرة، متسببا فى سقوطه اللاعبة أرضا وسط ضحكات من المعلقين على المباراة.

Mais um dia normal no futebol feminino...



Alguém mais achou que o cachorro merecia um amarelo? Foi SUPER agressivo com a Kemelli! pic.twitter.com/V5vMwifWkd — Luiza (@luizareis1909) November 29, 2020

جاء ذلك مع الدقائق الأولى من بداية الشوط الثانى من المباراة، وحاولت اللاعبات تجاهله في البداية قبل أن يطيح بالمهاجمة ويطرحها أرضا.

أمسكت اللاعبة ساقها وبدا عليها الألم للحظات، بعد ذلك تم الإمساك بالكلب وإخراجه من الملعب. انتهت المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء لصالح إنترناسيونال.