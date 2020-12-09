فيديو يرصد لحظة خروج سمكة عملاقة من الماء

تكتظ البحار والمحيطات بالكائنات البحرية المختلفة، التي تتفاوت أحجامها وطبيعة حياتها، ولكل منها أسلوب مختلف في الحياة تحت الماء أو على سطحه.

تعد القروش والحيتان من أضخم الكائنات البحرية، ورغم ذلك يمكنها القفز فوق سطح الماء والعودة إليه بطريقة تلفت الأنظار.

رصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات لا تصدق لسمكة عملاقة تخرج من تحت سطح الماء وتعود إليه في لحظات بينما تسبب ارتطامها بسطح الماء في تطاير المياه من حولها.