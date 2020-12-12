طائرة حربية تقوم بمغامرة خطيرة... فيديو

تعتمد قيادة الطائرات الحربية على المهارة الكبيرة والخبرة الطويلة في التدريب على الطيران بما يسمح لقائدها أن يؤدي المهام الموكلة له بالكفاءة المطلوبة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" طائرة حربية تقوم بمغامرة خطيرة بالاقتراب من الأرض حتى أصبحت على بعد أقل من 3 أمتار خلال مرورها فوق إحدى مدارج الطائرات.

Plane doing a low pass ✈️ pic.twitter.com/LeP47CPDfH — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 11, 2020

ويظهر في الفيديو الطائرة وهي تقوم بمناورة على إحدى مدارج الطائرات لتجعل أحد أجنحتها يقترب من سطح الأرض بينما تواصل التحليق في وضع مائل، مستخدمة قوة الدفع الهائلة التي تولدها المحركات الإضافية لمنح الطائرة قدرة أكبر على المناورة.