مشهد مؤثر لكلب يحتضن صاحبته... فيديو

تمثل الكلاب إحدى الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها داخل المنازل للحماية أو للترفيه، وفي كلا الحالتين تبدي تلك الكلاب قدرا كبيرا من الإخلاص الذي يظهر في العديد من التصرفات.