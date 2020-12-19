حيوان بـ 5 أذراع يظهر على شاطئ البحر... فيديو

تزخر البحار والمحيطات بالآلاف الكائنات البحرية، التي يكون بعضها عملاقا مثل القرش أو الحيتان، وتكون أخرى صغيرة جدا ولا يمكن رصدها.

ومن الكائنات الغريبة التي تعيش داخل المياه حيوان نجم البحرن، الذي قرر أن يخرج على شاطئ البحر ليمشي على اليابسة مستخدما أذرعه الخمسة.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" طريقة حركة حيوان نجم البحر على اليابسة مستخدما 5 أذرع تتقلب إلى أعلى وإلى أسفل في حركة بطيئة جدا.