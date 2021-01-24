اشتعال محرك طائرة قبل الإقلاع... فيديو

لكن عندما تتعرض المحركات لخلل يمكن أن يؤدي ذلك إلى كارثة، سواء أثناء تحليق الطائرة في الجو أو حتى قبل الإقلاع أو الهبوط.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" اشتعال النيران في محرك طائرة صغيرة مع بداية تشغيله، قبل أن تختفي النيران مع زيادة سرعته لتتحول النيران إلى دخان كثيف ينطلق من مقدمة الطائرة.